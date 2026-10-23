Meiningen leuchtet: Konservatorium setzt mit Musik ein Zeichen für Frieden

Zu einer besonderen musikalischen Veranstaltung im Rahmen von „Meiningen leuchtet“ lädt am Freitag, 30. Oktober, um 18 Uhr das Max-Reger-Konservatorium ein. Veranstaltungsort ist der Marmorsaal im Schloss Elisabethenburg Meiningen.
Musik für Frieden und Zusammenhalt: Das Max-Reger-Konservatorium lädt am 30. Oktober zu einem besonderen Konzert im Marmorsaal von Schloss Elisabethenburg ein.
Zu einer besonderen musikalischen Veranstaltung im Rahmen von „Meiningen leuchtet“ lädt am Freitag, 30. Oktober, um 18 Uhr das Max-Reger-Konservatorium ein. Veranstaltungsort ist der Marmorsaal im Schloss Elisabethenburg Meiningen.
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Unter dem Titel „Menschen läuten für die Welt“ gestalten große und kleine Musikerinnen und Musiker des Konservatoriums ein abwechslungsreiches Musikfest für das Miteinander. Zu erleben sind Flötensolistinnen , der Kinderchor des Max-Reger Konservatoriums unter der Leitung von Alexandra Wija sowie das MRK-Kammerorchester des Konservatoriums unter der Leitung von Mark Hightower.
Das Publikum erwartet eine spannende musikalische Reise von der Klassik über die Romantik bis hin zur Filmmusik– ergänzt durch eine musikalische Überraschung.
Mit ihrer Musik möchten die Mitwirkenden ein Zeichen für Zusammenhalt, Frieden und eine bessere Welt setzen. Die Moderation übernimmt Alexandra Wija.
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zugunsten des Konservatoriums wird gebeten.