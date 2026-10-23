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Meiningen leuchtet Konservatorium setzt mit Musik ein Zeichen für Frieden

Musik für Frieden und Zusammenhalt: Das Max-Reger-Konservatorium lädt am 30. Oktober zu einem besonderen Konzert im Marmorsaal von Schloss Elisabethenburg ein.

Meiningen leuchtet: Konservatorium setzt mit Musik ein Zeichen für Frieden
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Das Kammerorchester des Meininger Max-Reger-Konservatoriums unter der Leitung von Mark Hightower ist am 30. Oktober mit zu erleben. Foto: privat

Zu einer besonderen musikalischen Veranstaltung im Rahmen von „Meiningen leuchtet“ lädt am Freitag, 30. Oktober, um 18 Uhr das Max-Reger-Konservatorium ein. Veranstaltungsort ist der Marmorsaal im Schloss Elisabethenburg Meiningen.

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Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zugunsten des Konservatoriums wird gebeten.