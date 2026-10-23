Meiningen leuchtet: Konservatorium setzt mit Musik ein Zeichen für Frieden

Unter dem Titel „Menschen läuten für die Welt“ gestalten große und kleine Musikerinnen und Musiker des Konservatoriums ein abwechslungsreiches Musikfest für das Miteinander. Zu erleben sind Flötensolistinnen , der Kinderchor des Max-Reger Konservatoriums unter der Leitung von Alexandra Wija sowie das MRK-Kammerorchester des Konservatoriums unter der Leitung von Mark Hightower.