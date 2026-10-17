An Hundeleinen gehalten schweben sie ein, zwei Meter über dem Boden, ragen – weithin sichtbar – acht bis zehn Meter in die Höhe und fangen auch noch zu leuchten an, wenn ihr „Herrchen“ das so wünscht. Die mit heißer Luft gefüllten Tierchen und bunten, birnenförmigen Gebilde bringen die Welt um sich herum zum Staunen. Auf solch faszinierende Bilder dürfen sich auch die Meininger und ihre Gäste am letzten Oktoberwochenende freuen, wenn der Ballonsportclub Thüringen e.V. vom 30. Oktober bis 1. November in der Theaterstadt sein Herbstival ausrichtet, ein Kaleidoskop-Wort aus Herbst und Festival. Besonders viel Aufsehen werden die angekündigten 22 durch die Lüfte fahrenden Objekte am Freitag erregen, wenn sie „Meiningen leuchtet“ mit ihrer Anwesenheit bereichern. Nur einsteigen kann man nicht in die Leichtgewichte. Gern darf man aber ein Kuscheltier an Bord bringen und mitreisen lassen.