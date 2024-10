In der mit vielen Lichtern geschmückten Meininger Innenstadt wimmelte es am Freitagabend von Menschen. Ein seltenes abendliches Bild: Von Schloss Elisabethenburg über die Fußgängerzone bis hin zum Toepfemarkt herrschte dichtes Gedränge. Die Besucherscharen nutzten die Gelegenheit, in den Geschäften bis 22 Uhr einzukaufen, sich an den Imbiss-Ständen zu stärken, den Straßenmusikern zu lauschen, das Lichtermeer zu genießen und einzutauchen in das besondere Flair dieses Abends. Die als Höhepunkt und Deutschland-Premiere angekündigte Lasershow auf dem Marktplatz – eine Performance aus Licht, Laser, Musik, Nebel und Tanzeinlagen – blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück.