An diesem Freitag wird das abendliche Meiningen nicht wiederzuerkennen sein: Ein Gewimmel an Leuten, ein großes Staunen über das Lichtermeer und jede Menge Orte, an denen etwas los ist: Von 18 bis 22 Uhr wird die Innenstadt in Szene gesetzt. Vielfältige Aktionen laden zum Staunen und Verweilen ein (siehe Programm). Darüber hinaus beleben die Meininger Einzelhändler mit ihren festlich beleuchteten Läden und liebevoll dekorierten Schaufenstern die Fußgängerzone. Bis 22 Uhr kann zum „Einkauf bei Kerzenschein“ durch die Geschäfte gebummelt werden. „Kleine Überraschungen und spezielle Aktionen der Einzelhändler warten vielerorts auf die Besucher“, sagte eine Sprecherin der Meiningen GmbH.