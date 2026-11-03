Wer bei einem Konzert einen Stehplatz in Kauf nimmt, der muss Musik wirklich lieben. Und das waren beim Konzert des Max-Reger-Konservatoriums Meiningen im Schloss Elisabethenburg fast so viele wie jene, die einen Sitzplatz im Marmorsaal gefunden hatten. Museumsdirektor Philipp Adlung war einerseits hocherfreut über das große Interesse, doch es machte ihm auch Sorgen, ob der Saal überhaupt all die Besucher aufnehmen kann. Und so dürfte sicher sein, dass das nächste Konzert des Max-Reger-Konservatoriums an einem anderen Ort stattfinden wird. Im nächsten Jahr vermutlich in der Schlosskirche.