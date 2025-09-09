Das Studienseminar Südthüringen ist in Meiningen beheimat, es bündelt die Lehrerausbildung für die Lehrämter in Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien. Landrätin Peggy Greiser wertet es als „bildungspolitischen Erfolg“, dass eine solche Einrichtung in der Kreisstadt entstanden ist. Die pädagogisch-praktische Ausbildung findet an den Ausbildungsschulen des Schulamtsbereiches Südthüringen sowie am Seminarstandort in Meiningen statt.