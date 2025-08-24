Der traditionsreiche Meininger Kultursommer knüpfte auch in diesem Jahr nahtlos an den Erfolg der vergangenen Jahre an. Auf den Freisitzen der Gastronomen präsentierten sich in den letzten Wochen lokale Bands wie JahMafia, Nele Anders, Jazznah, Autumn Rain, Stefan Schael und Don Vito ihr Programm in lockerer Atmosphäre und das bei freiem Eintritt. Am Samstagabend sorgte die Meininger Kultband Glüxxritter auf dem Platz an der Kapelle vor dem Ristorante Da Vinci für einen Höhepunkt. Mit einem Repertoire aus Schlager, Rock, Pop und Chart-Hits von den 70ern bis in die 2000er brachten sie das Publikum zum Mitsingen und Tanzen. Unterstützt von einer farbenprächtigen Lichtinstallation des Teams um Gusippe und DJ Paul verwandelte sich der Platz in ein buntes Lichtermeer.