Die Wettiner Straße in Meiningen hat seit einigen Tagen ein zweites gelbes Hindernis. Neben dem Kran vor der Rhön-Rennsteig-Sparkasse steht nun auch auf Höhe der ehemaligen Post ein weiteres Baugerät. Im Stadtrat fragte Falk Grimm (Freie Wähler – Pro Meiningen) deshalb spitz nach: „Wird der zweite Kran in der Wettiner Innenstadt jetzt auch zu einem Dauerdenkmal der Meininger Innenstadt?“ Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) informierte, dass der neue Kran wegen der Sanierung eines Wohnhauses aufgestellt wurde. Er soll voraussichtlich bis Ende August stehen bleiben.