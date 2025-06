Vier Jahre lang, von 1956 bis 1960, haben sie gemeinsam die Schulbank gedrückt in Meiningen. Ihre Schule hieß damals noch nicht Gymnasium, sondern Erweiterte Oberschule, kurz EOS, trug aber schon den Namen Henfling. Das Gebäude in der Klostergasse, in dem heute die Volkshochschule ihren Sitz hat, war ihre „alte Penne“. Eine spannende Zeit sei dies gewesen, hört man sie immer wieder sagen, jetzt beim Klassentreffen, 65 Jahre nach dem Abitur.