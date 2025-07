Die Akteure stehen in den Startlöchern. Die Kinderstadt „Tiberanda“ wird vom 28. Juli bis 2. August wieder ihre Zelte auf dem Parkplatz an der Meininger Volkshochschule aufschlagen. Sie hat sich über all die Jahre bereits einen guten Namen gemacht weit über die Region hinaus. 130 Kinder aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen erwartet wieder eine Zeit voller Spaß, Spannung und Neugier. Insgesamt können sie in 16 Berufe hineinschnuppern, vom Künstler- bis zum Schauspielberuf. Außerdem wird weiter am „Tiberanda-Rennwagen” gebastelt und die Feuerwehr passt auf, dass nichts anbrennt. Und falls sich jemand in der Küche die Finger verbrennt, sind die Sanitäter im Nachbarzelt sofort einsatzbereit und retten jeden noch so kleinen Finger. Jeder Beruf wählt außerdem ein Stadtratsmitglied. Alle 16 Stadträte wiederum wählen zwei Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen. Es ist also alles wie in einer richtigen Stadt, inklusive Stadtführungen. Die Führungen sind von Dienstag bis Freitag jeweils um 10 und 11 Uhr geplant. Alle Interessierten sind herzliche eingeladen. Zum Abschluss wird am 2. August ab 13 Uhr das öffentliche Kinderstadtfest gefeiert, wo die Kinder die Ergebnisse ihres Berufslebens allen Besuchern vorstellen.