Seit Montag entdecken rund 130 Kinder aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Stadt Tiberanda. Eine Woche lang schlüpfen sie in die Rolle der Bürgerinnen und Bürger und gehen einen der 17 angebotenen Berufen nach. Auf einen Arbeitsplatz müssen die Kinder in diesem Jahr allerdings verzichten: Die Feuerwehr ist aus Zeitgründen nicht vertreten. Neu dabei sind allerdings die Berufsgruppen Schrottdesign, die Museumsmacher und die Abenteurer. Die Stimmung ist bereits am Eröffnungstag ausgezeichnet. Neugierig erkundeten die Kinder ihre Stadt, knüpften erste Kontakte und finden sich in ihren Berufen zurecht.