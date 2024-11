Meiningen: Kinderschutzfachtag mit Filmabend auch für Eltern

Der diesjährige Kinderschutzfachtag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen will erneut Antworten geben. Unter der Überschrift „#digitalgeneration2.0 – Gesundes Aufwachsen im virtuellen Raum“ knüpft die Veranstaltung an den vorangegangenen Fachtag im November 2023 an. Er findet am Mittwoch, 20. November, von 9 bis 16 Uhr im Saal des Meininger Landratsamtes statt und richtet sich gezielt an Fachkräfte, die in ihrer täglichen Arbeit mit Fragen des Kinderschutzes konfrontiert sind. In Fachvorträgen und parallelen Workshops widmen sich erfahrene Referenten den Möglichkeiten und Gefahren im Umgang mit digitalen Medien, informieren zu sogenannten Internetnutzungsstörungen sowie verschiedenen Beratungsangeboten rund um das Thema Medienkonsum.