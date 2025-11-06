Die Heimengasse im Meininger Ortsteil Henneberg ist ein schmaler Straßenzug. Einer der bisher nicht ausgebaut und für manch Bürger schwer zugänglich war. Dabei ist die Heimengasse doch der kürzeste Weg von der Hauptstraße zum Friedhof. Deshalb lag es vielen Einwohnern schon lange daran, diesen kleinen Straßenzug auszubauen. Das ist mittlerweile erfolgt. Vom 19. Mai bis zum Donnerstag waren die Bauleute am Werk, um die Gasse für Anwohner und Besucher des Friedhofes auszubauen. Mit einem symbolischen Bandschnitt wurde die Fahrbahn zur Nutzung freigegeben.