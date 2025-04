Der Stadtrat Meiningen beschloss in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag den Neubau der Bushaltestelle Am Kiliansberg. Diese soll in diesem Jahr errichtet werden. Das Land Thüringen fördert gemäß seiner Investitionsrichtlinie für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) den barrierefreien Neu- und Umbau solcher Haltestellen.