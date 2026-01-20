Sandkasten, Rutsche, Wippe und Klettergerüst: Das sind die klassischen Geräte auf einem Spielplatz. Sie finden bei kleinen und auch größere Kindern Anklang, denn hier kann man sich kreativ, sportlich, allein oder zusammen ausprobieren, Neues entdecken und spielerisch die eigenen Grenzen ausloten. Kein Wunder, dass bei so viel permanenter Beanspruchung die Spielgeräte schneller verschleißen als die Schaukel im heimischen Garten. Manch ein Gerät ist zudem in die Jahre gekommen, muss ersetzt werden. Das alles hatte der Stadtrat im Blick, als er den Haushalt 2026 beschloss. Im Einzelplan „Soziale Sicherung“ stellten die Kommunalpolitiker deshalb umfangreiche Gelder für die Erneuerung von Spielplätzen bereit: 155.000 Euro. Davon stehen pauschal 50.000 Euro für die Erneuerung von Spielgeräten im städtischen Budget zur Verfügung.