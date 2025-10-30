Da staunte manch Besucherin und Besucher nicht schlecht, wie hell, großzügig und freundlich es in dem einstigen Postamt der Stadt Meiningen ausschaut. Dort wo einst Briefmarken, Pakete und Geldscheine über den Schaltertisch gereicht wurden, Postdienstleistungen aller Art in Auftrag gegeben werden konnten, steht heute das gesundheitliche Wohl der Menschen im Mittelpunkt. Anja Hohmann ist mit ihrer Fachpraxis für Ergotherapie und Neurofeedback von der Bernhardstraße in die Eleonorenstraße umgezogen. Die große Eingangstür zwischen den beiden Briefkästen führt heute nicht mehr ins Postamt, sondern in die Praxis.