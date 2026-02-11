Zwei Worte, die viel in sich tragen: Stadt und Optimisten. Dahinter stehen Hoffnung, Zuversicht, eine positive Lebenseinstellung und die Überzeugung, Herausforderungen nicht als Hindernis, sondern als Chance zu begreifen. Unter diesem Leitgedanken kamen am Dienstagabend zahlreiche Meininger Händler, Gastronomen, Hoteliers, Dienstleister und Gewerbetreibende im Skyline-Restaurant der Hotel Fronveste zusammen, um sich auszutauschen, Ideen zu entwickeln und die Zukunft der Innenstadt gemeinsam zu gestalten.