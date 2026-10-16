„Es gibt im Gesetzbuch leider kein Aufenthaltsrecht für Menschen mit Traumatisierung“, formulierte es eine Teilnehmerin während eines Workshops in der Meininger Begegnungsstätte „Cabrini“. Doch zumindest einen sensiblen Umgang mit dem Thema will das Projekt Brücken*Werk vermitteln. In der vergangenen Woche bot es zwei besondere Seminartage für Fachkräfte und Einrichtungen der Region an, die mit Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte arbeiten.