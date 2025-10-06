Von überall kamen sie hergelaufen, die kleinen Trüppchen aus Paaren und Familien. Sie waren neugierig, interessiert und auch gespannt, was der Meininger Herbstmarkt in diesem Jahr Schönes zu bieten hat. Los ging es ab 10 Uhr, doch füllte sich die Innenstadt erst nach dem Mittag so richtig. Verschiedenste Stände säumten die Georgstraße, der Markt war prall gefüllt mit Buden und einem kleinen Kinderkarussell.