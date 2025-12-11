Er ist ein absoluter Hingucker, der neue Fahrstuhl des Henfling-Gymnasiums Meiningen. In einem der zwei Innenhöfe des A-Gebäudes befindet sich nun ein großer Lift. Mit dem neuen Beförderungsmittel soll die Schule nun komplett barrierefrei werden. Die Rede ist allerdings nicht von dem Fahrstuhl selbst, sondern von dessen äußerer Hülle. Einst ein einfacher weißer Betonanbau ist er nun ein echter Blickfang. Zur feierlichen Enthüllung waren neben Schulleiter Olaf Petschauer, dessen Stellvertreter Christian Walther auch Sabine Möhler vom Förderverein, der Künstler Emanuel Klee und die Schülerin Mia-Sophie Bardt anwesend.