Silke Wolf ist seit über 30 Jahren im Beruf, kann deshalb zahlreiche Geschichten erzählen und an Beispielen zeigen, wie schnell Fake News in Umlauf kommen und erklären, wie Journalisten mit Nachrichten umgehen – etwa vor Kurzem, als sich ein Gerücht in Breitungen verbreitete. An diesem Fall erklärte sie, wie sie als Journalistin dieses Gerücht bewertete, überprüfte und dass Nichtjournalisten oft Gerüchte ungeprüft weiterleiten und teilen und damit selbst Fake News verbreiten.