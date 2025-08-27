Der Applaus im Meininger Volkshaus war groß, als Bürgermeister Fabian Giesder den neuen Träger der Goldenen Ehrennadel der Stadt verkündete. Rolf Baumann gab die Ehre sofort weiter. Zunächst an die zehn Nominierten, die mit ihm auf der Bühne standen: „Ihr hättet die Ehrennadel ebenfalls alle verdient!“ Und dann auch an seine Ehefrau, ohne deren Hilfe er seine ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht hätte ausüben können.