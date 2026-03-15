Glitzernde Kostüme, schillernde Persönlichkeiten und jede Menge Humor prägten am Freitagabend das Geschehen im Meininger Volkshaus. Die frech-frivole Show „Zauber der Travestie – Das Original“ zog das Publikum erneut in ihren Bann. Am Ende des rund dreistündigen Programms blieb die Frage: Mann oder Frau? Wer sich darauf eine eindeutige Antwort erhoffte, wurde charmant im Ungewissen gelassen – genau darin liegt der Reiz dieser Kunstform.