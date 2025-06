Meiningen: Glasfaserausbau geht weiter

Der Glasfaserausbau in Meiningen wird jetzt in der Burg- und Schlossgasse fortgesetzt. Aufgrund der geringen Breite der beiden innerstädtischen Straßen müssen sie für den Fahrzeugverkehr vom 16. bis zum 25. Juni gesperrt werden, teilte eine Stadtsprecherin mit. Betroffene Anwohner können ihren Worten zufolge in Rücksprache mit der Baufirma, ihre Grundstücke mit dem Pkw eingeschränkt erreichen. Die Umleitung erfolgt über Ernestinerstraße und Schweizergasse in die Mauergasse.