Die Thüringer Rhön ist ihre Heimat, die Meininger Regelschule am Pulverrasen ihr zweites Zuhause. Elf Jahre ist sie als Leiterin der Meininger Regelschule am Pulverrasen das Gesicht und Herz der Schule gewesen – von 2013 bis Januar 2024, als ein gesundheitlicher Tiefschlag es ihr unmöglich machte, weiter ihrem geliebten Beruf nachzugehen. Jetzt wurde Kornelia Genßler nach 43 Jahren erfolgreicher pädagogischer Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie hat als Schulleiterin den traditionsreichen Schulstandort am Pulverrasen „in einzigartiger Weise“ geprägt, würdigt Schulamtsleiter Michael Kaufmann ihr großes Engagement. Für Kollegen, Eltern und Schüler ist es ein Abschied mit viel Wehmut: „Frau Genßler hat die Schule lebendig und inspirierend gemacht“, sagt einer. Ein anderer: „Sie hat die Schule zu einem Ort gestaltet, an dem man gerne miteinander lernt, wächst und sich gemeinsam weiterentwickelt. Mit ihrer wertschätzenden Art und ihrer Fähigkeit, Schüler und Lehrer gleichermaßen zu fördern und zu fordern, hat sie eine Atmosphäre geschaffen, in der Ideen und Visionen gedeihen konnten.“ Etliche junge Lehrerinnen und Lehrer sind ihretwegen an die Meininger Regelschule gekommen. Sie ist eine Frau mit Charisma, Humor, Energie und Herzlichkeit, eine Lehrerin, wie man sie den Schülerinnen und Schülern nur wünschen kann. Auch die Walldörfer und Kaltensundheimer wissen das. Nach ihrem mit ausgezeichneten Ergebnissen abgeschlossenen Studium der Polytechnik an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt begann sie als junge Lehrerin 1982 an der POS Walldorf, wechselte zwei Jahre später an die Oberschule Kaltensundheim, wo sie bereits 1988 zur stellvertretenden Schulleiterin berufen wurde. Von 1992 bis 2004 wirkte sie an der Regelschule Walldorf, bevor sie als Referentin für Schulentwicklung ins Schulamt Südthüringen wechselte und 2013 schließlich die Leitung der Regelschule am Pulverrasen übernahm.