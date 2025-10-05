Mag sein, dass es für viele Einwohner schon allzu verständlich erscheint, dass es nur noch ein Deutschland gibt. Die Jüngeren haben das geteilte Deutschland ohnehin nicht selbst erlebt, kennen es nur vom Erzählen ihrer Eltern. So hielt sich die Besucherzahl der auf dem Marktplatz veranstalteten Feier zur Deutschen Einheit zunächst in überschaubaren Grenzen. Obwohl doch die Sonne vom blauen Himmel lachte und der Regenschirm getrost zu Hause bleiben konnte. Die Kinder waren in bester Laune – wo eine Hüpfburg steht, hat sich für sie das Kommen schon gelohnt. Auch der Mal- und Bastelstand wurde von ihnen gern genutzt, auch wenn sie einfach malten – und kaum der Bitte nachkamen, die da lautete: Malt, wie ihr euch in 35 Jahren dieses Land wünscht. Sicher gut gedacht zum Jubiläum „35 Jahre Deutsche Einheit“. Auch die geplante Talkrunde zum Thema „Zukunftsoptimisten“ war mangels Beteiligung nicht zustande gekommen.