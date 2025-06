Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer auf der Werrastraße in Meiningen in Richtung Untermaßfeld. In einer Kurve lief plötzlich ein 46-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Mann nicht mehr verhindern. Der 46-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.