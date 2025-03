Am Sonntag, 30. März, ist es wieder soweit – ganz Meiningen steht im Zeichen des Frühlings. Ab 10 Uhr herrscht auf dem Markt und in den angrenzenden Straßen reges Markttreiben mit über 60 Händlern. Bei hoffentlich schönstem Frühlingswetter gibt es an den verschiedenen Ständen viel zu schauen und zu kaufen, nicht zuletzt all das Gute aus dieser Jahreszeit wie Frühlingsblumen, Osterschmuck und vieles andere mehr.