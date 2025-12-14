In diesem Jahr fand das Friedenslicht von Betlehem seinen Weg nach Meiningen. In einer Zeremonie wurde die Flamme am Sonntag vor der Stadtkirche entgegengenommen. Laut Brauch wird jedes Jahr in Betlehem eine Kerze entzündet, dessen Flamme dann verteilt wird, um Mut und Hoffnung zu spenden. Die diesjährige Kerze wurde von einem Kind entzündet und per Flugzeug nach Österreich gebracht. Von dort aus ging es mit dem Zug nach Deutschland. Das Friedenslicht von Betlehem steht in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Funke Mut!“. Mit der Aussendung des Lichts soll ein Funke Mut in die Welt getragen werden. Der Meininger Gospelchor begleitete die Übergabe musikalisch und erntete vom zahlreichen Publikum starken Beifall.