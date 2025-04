Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Grabfeld in Bibra, der Regelschule Obermaßfeld-Grimmenthal, der Hermann-Lietz-Schule Haubinda sowie der Meininger Förderzentren sind am vergangenen Samstagnachmittag mit der Jugendweihe feierlich in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden. Das Zeremoniell fand im Saal des Meininger Volkshauses statt. Als Festredner sprach der Ärztliche Direktor des Helios-Klinikums Meiningen, Dr. Michael Hocke (im Bild rechts), zu den herausgeputzten jungen Leuten.