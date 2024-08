Die Erweiterung des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Meiningen ist derzeit in vollem Gange. Die aktuellen Bauarbeiten begannen Ende Juli in der Charlottenstraße auf Höhe der Theaterwerkstatt und sind nun auch in der benachbarten Feodorenstraße angekommen. Insgesamt werden etwa 700 Meter der neuen Haupt- und Nebentrasse in Lindenallee, Feodorenstraße und Charlottenstraße verlegt. Im Zuge dessen werden ebenso Niederspannungsleitungen erneuert und kommen Glasfaserkabel für schnelles Internet unter die Erde. Man wolle vor allem die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich halten, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke Meiningen.