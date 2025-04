Meiningen: Event zum Start der Rad-Saison

Die Veranstaltung findet am Samstag, 26. April, von 12 bis 17 Uhr im Meininger Marstall-Innenhof statt. Sie wird durch verschiedene lokale Partner unterstützt, darunter die Meiningen GmbH, der Meininger Mountainbike Club, der Meiningen-Express sowie das Radhaus Meiningen. Letzteres bietet an diesem Tag kostenlose Frühjahrschecks für Fahrräder an. Denn Sicherheit sollte auch beim Radeln immer höchste Priorität haben. Für die jungen Radfahrer haben die Mountainbiker eine spannende Sprungschanze und eine „Manual Machine“ zum Wheelie-Training aufgebaut.