Meiningen: Erste „Lange Nacht der Kultur“ mit buntem Programm

Thomas Billhardt (1937-2025), der rund 50 Länder, vor allem Krisen- und Kriegsgebiete bereiste, wurde durch seine Fotos vom Vietnam-Krieg weltbekannt. Das Leben in der DDR hat er von den Anfängen bis zum Fall der Mauer fotografisch festgehalten. So entstand wahrhaftige Zeitgeschichte in Bildern. Etliche Aufnahmen, die er zu DDR-Zeiten nicht veröffentlichen konnte, werden in seinem „Augenblicke“-Bildband erstmals gezeigt. Dazu gehören auch Fotos vom Wasunger Karneval, den er 1983 erlebte. „Dieser Bildband ist mein persönlichstes Buch“, bekannte der Fotograf nach der Veröffentlichung. Im August vergangenen Jahres war Thomas Billhardt zu Gast in der Galerie ada anlässlich der Vernissage seiner Ausstellung „Kinder der Welt“. In einem Vortrag erzählte er über sein außergewöhnliches Fotografenleben.