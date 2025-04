Ab Mittwoch soll der Englische Garten in Meiningen ein Stück mehr blühen. Denn in dem Park gibt es eine weitere Blühwiese – zumindest ist sie nun angelegt. Damit ergänzt sie die Grünanlage einmal mehr, am Großen Palais gibt es schon seit einigen Jahren eine Blühwiese. Guido Götze, Fachbereichsleiter Stadtservice Meiningen, weiß mehr über den neuen Blumenfleck. „Er passt optisch und ist gut für Insekten und andere Tiere“, erklärt er. Es sei besonders darauf geachtet worden, viele Arten zu pflanzen. Er verrät außerdem: Die Meininger sollten mit offenen Augen durch die Stadt gehen – auch einige andere Ecken wurden jüngst neu bepflanzt.