Es war alles so hübsch gedacht. Anlässlich des 160. Inthronisierungs-Jubiläums von Theaterherzog Georg II. von Sachsen-Meiningen erstreckte sich am vergangenen Sonntag eine prachtvolle Kaffeetafel durch die Meininger Innenstadt. Bestehend aus 160 Tischen zog sich die 400 Meter lange Tafel durch die Innenstadt. Vor dem Georg-Café begann die Reihe und erstreckte sich bis hinter die Stadtkirche. An und für sich war das Konstrukt schon ein echter Blickfang. Ansprechend dekoriert reihten sich die Biertische aneinander, doch das nass-regnerische Wetter machte dem gemütlichen Beisammensein einen Strich durch die Rechnung. Da half nicht einmal die Anwesenheit von Herzog Georg II. selbst, der wie schon so oft im Jahr, von Andreas Holz verkörpert wurde.