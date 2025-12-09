Als sie die Einladung in den Händen hielt, musste sie sich erst einmal setzen. „Damit fängt es doch an, wer macht denn so etwas heutzutage noch?“, fragte die ältere Dame leise, fast verlegen, während sie sich im warm erleuchteten Saal der Schloss-Stuben umsah und liebevoll den Blick zu der selbst gebastelten Einladung zurückschweifen lässt. Zwischen Kerzen, Tannengrün und dem Duft nach Rotkraut strich sie über die Kante der Serviette – dankbar, überrascht und sichtlich gerührt. Und sie war nicht allein damit. Rund 50 Menschen kamen an diesem Montag zusammen, viele von ihnen von Schicksalsschlägen betroffen, manche still und erschöpft, andere hoffnungsvoll. An langen Tafeln nahmen sie Platz, umsorgt von freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sich mit guter Laune, Geduld und einem offenen Ohr unter die Gäste mischten. Kinder kicherten am Basteltisch, und vom Podium her spielte ein kleines Ensemble der Max-Reger-Musikschule zarte Adventsstücke.