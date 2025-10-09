Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Meininger Einfamilienhaus eingebrochen. Mit Gewalt drangen sie in das Gebäude in der Berliner Straße ein.
Meiningen Einbrecher schlagen in Wohnhaus zu
Redaktion 09.10.2025 - 12:24 Uhr
Die Kriminalpolizei Suhl ist auf der Suche nach den Tätern. Diese waren in ein Meininger Einfamilienhaus eingedrungen.
Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Meininger Einfamilienhaus eingebrochen. Mit Gewalt drangen sie in das Gebäude in der Berliner Straße ein.