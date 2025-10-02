Der Thüringer Polizei sind kurz vor Ausbildungsstart Dutzende Anwärter abgesprungen. Eigentlich sei die angepeilte Zahl von mindestens 310 Auszubildenden für den mittleren Dienst geschafft worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag. Es habe aber kurz vor knapp 26 Abgänge gegeben, weswegen zum 1. Oktober nur 285 Schüler starteten. Grund könnten unter anderem Mehrfachbewerbungen sein. Thüringens Jung-Polizisten erhalten ihre Ausbildung an der modernisierten Fachhochschule der Polizei in Meiningen. Dort bleiben also bis auf Weiteres 25 Plätze unbesetzt. Die Dauer der Polizistenausbildung war erst kürzlich von zwei auf drei Jahre angehoben worden