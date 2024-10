Ziel dreist vorgegangen ist am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Parfüm-Dieb in Meiningen. Der bislang unbekannte Täter hatte mehrere hochwertige Parfüme aus den Verkaufsregalen eines Drogeriemarktes in der Meininger Georgstraße entnommen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und wollte den Mann daraufhin ansprechen. Noch bevor es dazu kam, flüchtete der Dieb aus dem Markt und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Wettiner Straße. Beim Versuch den Täter festzuhalten, stürzte die Mitarbeiterin und verletzte sich leicht. Der Dieb entwendete Parfüm im Gesamtwert von über 930 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl oder die Flucht beobachtet haben und weitere Hinweise zum Täter geben können. Diese sollten sich bitte unter der Telefonnummer (03693) 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0262129/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen melden.