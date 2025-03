Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, 6.10 Uhr. Die bislang unbekannten Täter beschädigten gewaltsam die Displays von drei der fünf Parkautomaten auf den Parkplätzen der Ärztehäuser in der Straße am "Am Hölzlein". Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.