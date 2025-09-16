Roland Burckhardt, Vorsitzender des Naturschutzbundes (NABU) Kreisverband Schmalkalden-Meiningen, traute seinen Augen nicht. Als er vor einigen Tagen nach seinem Schwalbennestturm sehen wollte. War das im Ortskern, direkt neben dem Dorfbrunnen stehende Bauwerk einfach verschwunden. Abgebaut? Vielleicht sogar entsorgt? Fragen, die Roland Burckhardt ratlos zurücklassen. Wer genau hatte so ein Interesse an einem etwa vier Meter hohen Turm voller Vogelhäuschen?