Meiningen: Drei Promille-Radfahrer trifft es hart

Am Sonntagabend hatte eine Zeugin die Polizei alarmierte: Auf der Leipziger Straße war einer von zwei Radfahrern gestürzt. Als die Beamten wenig später eintrafen, trafen sie beide Männer mit leichten Verletzungen an – und deutlich alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen beinahe zwei Promille, bei seinem 39-jährigen Begleiter sogar mehr als 2,2 Promille. Für beide endete die Fahrt nicht nur abrupt: Es folgten Blutentnahmen, das Verbot der Weiterfahrt und eine Anzeige, so die Polizei am Montag.