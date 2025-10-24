 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Doppelte Partynacht im Volkshaus

Meiningen Doppelte Partynacht im Volkshaus

Erst wird es gruselig, dann tanzen die Ladies auf dem Tisch. Die Eventschmiede Meiningen lädt zu gleich zwei Partys.

Meiningen: Doppelte Partynacht im Volkshaus
1
Halloween-Feeling. Foto: Archiv

Zartbesaitete sollten in der Nacht vom 30. Oktober einen großen Bogen um das Volkshaus Meiningen machen. In der Halloweennacht wird es dort von Absonderlichkeiten und Monstern nur so wimmeln. Blutrünstige Clowns, ausgehungerte Vampire und allerlei zwielichtige Gestalten machen ab 21 Uhr das Volkshaus unsicher. Sie alle folgen dem Ruf „Welcome to Zombeland“ und sind hungrig darauf, der Musik von DJ Tino H. & K. Nox zu frönen. Neben den Klängen der 90er und 2000er werden auch die Glüxxritter für Stimmung sorgen. Für diejenigen, die in Kostümierung erscheinen, ist der Eintritt bis 22 Uhr nicht nur kostenlos, sie können auch am Wettbewerb teilnehmen, bei dem es ein Preisgeld von 500 Euro zu gewinnen gibt.

Nach der Werbung weiterlesen

Ladies-Night

Bereits zwei Tage später, am 1. November, veranstaltet die Eventschmiede Meiningen gleich das nächste Highlight. Ab 21 Uhr öffnen die Türen des Volkshauses zur Ladies Night, unter dem Motto „Feel the Beat“. Für Damen ist der Eintritt bis 22.30 Uhr frei. Zudem bekommen sie einen Drink auf Kosten des Hauses. Musikalisch werden DJ Black Scorp, DJ Ray D, DJ K. Nox und DJ S.C.O.R. für eine volle Tanzfläche sorgen. Doch nicht nur, denn Gogo x Black Vibes Dance Show sind auch am Start.