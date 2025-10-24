Meiningen: Doppelte Partynacht im Volkshaus

Zartbesaitete sollten in der Nacht vom 30. Oktober einen großen Bogen um das Volkshaus Meiningen machen. In der Halloweennacht wird es dort von Absonderlichkeiten und Monstern nur so wimmeln. Blutrünstige Clowns, ausgehungerte Vampire und allerlei zwielichtige Gestalten machen ab 21 Uhr das Volkshaus unsicher. Sie alle folgen dem Ruf „Welcome to Zombeland“ und sind hungrig darauf, der Musik von DJ Tino H. & K. Nox zu frönen. Neben den Klängen der 90er und 2000er werden auch die Glüxxritter für Stimmung sorgen. Für diejenigen, die in Kostümierung erscheinen, ist der Eintritt bis 22 Uhr nicht nur kostenlos, sie können auch am Wettbewerb teilnehmen, bei dem es ein Preisgeld von 500 Euro zu gewinnen gibt.