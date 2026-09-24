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Meiningen Diebe fahren mit Quad davon

Unbekannte haben in Meiningen ein schwarzes Quad gestohlen. Die Polizei sucht das Fahrzeug und bittet Zeugen, sich zu melden.

Meiningen: Diebe fahren mit Quad davon
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Ein Quadfahrer macht sich aus dem Staub. Symbolbild: Das abgebildete Fahrzeug ist nicht das gesuchte. Foto: picture alliance / dpa

Unbekannte Diebe haben am Mittwoch zwischen 5.15 und 10.30 Uhr in Meiningen ein schwarzes Quad der Marke „Kwang Yang“ gestohlen. Das Fahrzeug stand vor der Wohnung des Eigentümers in der Straße „Am Kirchbrunnen“.

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Der Wert des Quads liegt bei etwa 3000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder etwas zum Verbleib des Fahrzeugs sagen können.

Wer etwas weiß, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0361) 5743-86100 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.Dabei soll das Aktenzeichen 0243036/2026 angegeben werden.