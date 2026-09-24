Meiningen Diebe fahren mit Quad davon
Redaktion 24.09.2026 - 14:02 Uhr
Unbekannte haben in Meiningen ein schwarzes Quad gestohlen. Die Polizei sucht das Fahrzeug und bittet Zeugen, sich zu melden.
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Der Wert des Quads liegt bei etwa 3000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder etwas zum Verbleib des Fahrzeugs sagen können.
Wer etwas weiß, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0361) 5743-86100 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.Dabei soll das Aktenzeichen 0243036/2026 angegeben werden.