Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Mitbringsel oder Weihnachtsgeschenk ist, sollte durchaus einen Abstecher in die Meininger Tourist-Info in der Ernestinerstraße 2 wagen. Neben Klassikern wie Postkarten, Kühlschrankmagneten oder den beliebten gefilzten Hütes und Bratwürsten gibt es dieses Jahr so einige Neuheiten zu entdecken, die sowohl das Herz von Einheimischen als auch von Heimweh-Meiningern und Gästen höher schlagen lassen.