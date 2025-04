Ab dem 30. April wird es in Meiningen täglich zu aufregenden „Autorennen“ kommen – ganz legal, ohne Motorlärm und Abgasbelastung, mitten auf dem Marktplatz. Im Auftrag der Meiningen GmbH und der Stadt Meiningen setzt die Firma Panda Tree – Holzideen, bekannt für die kreative Murmelbahn an der Meininger Goetz-Höhle, ein neues Highlight um: eine Bobby-Car-Kinderrennbahn rund um den Heinrichsbrunnen. Die Rennbahn wird am Mittwoch im Rahmen des 2. Meininger Schulstaffellaufs um den Prinzessin-Adelheid-Pokal des Bürgermeisters eröffnet und zur Nutzung freigegeben. Eltern können für ihre Kinder in den Geschäften rund um den Markt kostenfrei Bobby-Cars ausleihen oder die eigenen Fahrzeuge mitbringen.