Meiningen: Den Wald sehen und verstehen

„Wir haben festgestellt, dass sich viele Außenstehende sehr für unsere nachhaltige Waldbewirtschaftung interessieren und auch in Meiningen immer wieder Fragen zum Konzept auftauchen, die Sebastian Dummer und Frank Henkel am besten beantworten können“, erklärt Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD). Um den Wald erlebbar zu machen und die Fülle an Fragen fachkundig zu beantworten, habe man sich schließlich dazu entschlossen, das Wissen bei einer gemeinsamen Wanderung weiterzugeben. Dazu möchte die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information alle Interessierten einladen.