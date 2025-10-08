Meiningen: DDR-Geschichte auf zwei Rädern

Die Meiningen GmbH bietet am kommenden Samstag, 11. Oktober, eine Wanderung zu den Oldtimern an. Start ist um 10 Uhr an der Tourist-Information. Von dort führt die Route entlang der Werra durch den Weidig weiter über den „Kaffeeweg“ und auf dem ehemaligen Fußweg nach Walldorf bis zum Fuße des Landsbergs. Im Zweirad-Museum erwartet die Teilnehmer eine Führung mit detaillierten Erklärungen zu den Exponaten und spannenden Einblicken in die „Geschichte der DDR auf zwei Rädern“. Zurück geht es entspannt über den Premiumwanderweg „Der Mäninger“ durch die Hassfurt in die Stadt. Die Strecke ist 8,7 Kilometer lang und gut zu bewältigen.