Meiningen: DDR-Geschichte auf zwei Rädern

Seit 25 Jahren gibt es das Meininger Zweirad-Museum schon, das ein gleichnamiger Verein am 13. Dezember 2000 am Fuße von Schloss Landsberg aus der Taufe gehoben hat. Waldemar Keller und seine Mitstreiter präsentieren den Besuchern eine wahre Schatzkammer historischer Fahrzeuge. Nahezu alle in der DDR produzierten Modelle werden in der Ausstellung gezeigt. Das älteste Exemplar ist eine einzylindrische BMW R 25, die 1949 in Eisenach produziert wurde. Auch das erste DDR-Mofa lässt sich bestaunen: Es entstand von 1950 bis 1953 in den Hainsberger Metallwerken.