Meiningen DDR-Geschichte auf zwei Rädern

Das Meininger Zweirad-Museum ist jetzt Ziel einer Wanderung. Am Ziel erwartet die Teilnehmer eine Führung durch die einmalige Ausstellung.

 
Meiningen: DDR-Geschichte auf zwei Rädern
Waldemar Keller präsentiert im Meininger Zweiradmuseum am Fuße von Schloss Landsberg historische Fahrzeuge.F Foto: Birgitt Schunk

Seit 25 Jahren gibt es das Meininger Zweirad-Museum schon, das ein gleichnamiger Verein am 13. Dezember 2000 am Fuße von Schloss Landsberg aus der Taufe gehoben hat. Waldemar Keller und seine Mitstreiter präsentieren den Besuchern eine wahre Schatzkammer historischer Fahrzeuge. Nahezu alle in der DDR produzierten Modelle werden in der Ausstellung gezeigt. Das älteste Exemplar ist eine einzylindrische BMW R 25, die 1949 in Eisenach produziert wurde. Auch das erste DDR-Mofa lässt sich bestaunen: Es entstand von 1950 bis 1953 in den Hainsberger Metallwerken.

Die Meiningen GmbH bietet am kommenden Samstag, 11. Oktober, eine Wanderung zu den Oldtimern an. Start ist um 10 Uhr an der Tourist-Information. Von dort führt die Route entlang der Werra durch den Weidig weiter über den „Kaffeeweg“ und auf dem ehemaligen Fußweg nach Walldorf bis zum Fuße des Landsbergs. Im Zweirad-Museum erwartet die Teilnehmer eine Führung mit detaillierten Erklärungen zu den Exponaten und spannenden Einblicken in die „Geschichte der DDR auf zwei Rädern“. Zurück geht es entspannt über den Premiumwanderweg „Der Mäninger“ durch die Hassfurt in die Stadt. Die Strecke ist 8,7 Kilometer lang und gut zu bewältigen.