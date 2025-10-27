Schon länger stellt die CDU keinen Bundestagsabgeordneten aus der hiesigen Region mehr. Zur Landtagswahl im vergangenen Jahr ging zudem das Direktmandat für das Thüringer Parlament an die AfD verloren; der langjährige Abgeordnete Michael Heym aus Rohr trat nach 25-jähriger Amtszeit nicht wieder an. Der Verlust an Posten kann sich auch auf die Struktur auswirken, denn die Büros werden zum Großteil von den Mandatsträgern finanziert. Nach Schließung des CDU-Büros am Meininger Markt sprang jetzt Bundestagsmitglied Christian Hirte aus dem benachbarten Wartburgkreis ein, der Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister ist. Gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden Ralf Liebaug eröffnete er am Freitagabend ein Regionalbüro in Meiningens Altstadt, genauer gesagt in der Krick-Passage, Nonnenplan 7. So will die Union weiter einen kurzen Draht zu den Bürgern halten und ein offenes Ohr haben für Probleme und Hinweise.