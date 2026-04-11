Seit der Corona-Pandemie erlebt der Camping-Urlaub einen regelrechten Boom, der die Herzen vieler Reisender höherschlagen lässt. Geprägt von der Freiheit auf Rädern entsteht ein ganz besonderes Gefühl von Zuhause, ganz egal wo man gerade steht. Der Caravan begleitet einen wie ein vertrauter Rückzugsort: Man steigt aus, öffnet die Tür und ist sofort angekommen. Und das Beste, alles, was man braucht, reist mit.